Municipales 2018 : Modification de l’horaire de certains bureaux de vote

L’horaire de travail de certains centres et bureaux de vote dans certaines zones frontalières lors des élections municipales dimanche a été modifié et la liste des centres et bureaux concernés sont affichés sur le site officiel de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) ou peuvent être connus en appelant le 1814, ndique l’ISIE dans un communique rendu public samedi.

Le vote dans ces centres débutera dimanche à 9h00 et prendra fin à 16h00, heure de leur fermeture et du début du dépouillement sur place, précise l’Instance.

Par ailleurs, le président de l’ISIE, Mohamed Tlili Mansri a indiqué que l’Instance entamera dimanche soir, après la fermeture de tous les centres de vote et la réception des procès, l’annonce des résultats des élections municipales.

“L’ISIE s’emploiera à proclamer tous les résultats après moins de trois jours du scrutin et après la publication de 350 décisions procédurales sur les résultats de toutes les circonscriptions électorales”, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a confirmé que le conseil de l’ISIE et ses agents ont rejoint le centre de presse à Tunis où se déroulera le dépouillement manuel et électronique et la vérification des procès des résultats collectés dans les régions.

Les élections municipales de dimanche 6 mai 2018 sont les premières du genre depuis la révolution tunisienne de 2011, rappelle-t-on.