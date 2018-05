Tunisie : Mohsen Marzouk critique le déroulement de la campagne électorale

Mohsen Marzouk, secrétaire général du parti Machrou Tounes a estimé que le but des élections municipales devrait être l’élection de candidats n’ayant pas de calculs politiques et dont l’unique objectif est de servir leurs villes.

“Partant de ces considérations, Machrou Tounes a choisi de participer à cette échéance dans le cadre des listes de coalition de l’Union civile, des listes citoyennes indépendantes et d’autres partisanes”, a-t-il souligné.

Lors d’un meeting électoral, jeudi, à Gafsa, auquel ont pris part les têtes de listes et les candidats des trois listes Machrou Tounes à Redeyef, Lela et Belkhir, Marzouk a critiqué le déroulement de la campagne électorale des municipales “marquée par une concurrence partisane visant à repositionner les partis”.

Une campagne, a-t-il regretté, qui devait être l’occasion d’engager un véritable dialogue sur le pouvoir local, les prérogatives des conseils municipaux et leur relation avec les conseils régionaux et les pouvoirs local et régional.

Il a, par ailleurs, estimé que “l’adoption tardive du Code des collectivités locales régissant l’action municipale a été un obstacle et la cause principale du climat terne et sans relief de la campagne électorale”.

Le SG de Machrou Tounes a, également, évoqué la réticence des citoyens à l’égard de la vie publique en raison de la situation générale du pays, les déceptions successives et les nombreux problèmes de développement dans toutes les régions.

Il a, dans ce contexte, appelé les électeurs à être nombreux le jour du vote (6 mai) “car leurs voix peuvent changer la situation”.

Lors du meeting, les têtes de listes de Machrou Tounes à Redeyef, Lela et Belkhir ont donné un aperçu sur leurs programmes, relevant qu’ils ont donné la priorité au contact direct avec les citoyens lors de la campagne pour exposer leurs visions et propositions visant à développer l’action municipale.