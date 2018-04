Sidi Bouzid : Protestation des surveillants et surveillants généraux

Plusieurs surveillants et surveillants généraux à Sidi Bouzid ont protesté, lundi, devant le siège du commissariat régional de l’éducation, pour revendiquer la régularisation de leur situation professionnelle.

Ce mouvement de protestation est organisé en réponse à l’appel lancé par le syndicat général des surveillants et surveillants généraux pour la tenue de manifestations similaires dans les différentes régions avant d’observer une grève, programmée le 9 mai prochain.

Jamel Abedi, membre du bureau exécutif du syndicat, a affirmé que l’accentuation des mouvements de protestation intervient face au laxisme et la politique d’atermoiement des autorités de tutelle en l’occurrence le ministère de l’éducation à satisfaire les revendications des surveillants et surveillants généraux, à chercher des solutions efficientes pour régler les problèmes que connaissent les établissements scolaires et combler le manque de surveillants et surveillants généraux dans ces institutions.

Les protestataires réclament le droit aux évolutions professionnelles et aux promotions exceptionnelles ainsi que la mise en œuvre de l’accord signé, le 23 mars 2018, avec la fédération générale de l’enseignement.