Tunisie : Campagne de sensibilisation avec la caravane de ATIDE

Dans le cadre de la préparation aux prochaines élections municipales, l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Elections (ATIDE) mène une campagne de sensibilisation sous la forme d’une caravane qui visitera plusieurs Gouvernorats tunisiens.

Six atidiens et atidiennes de la région respective se déplaceront à chaque fois dans la caravane pour entrer en contact direct avec les citoyens et citoyennes et les inciter à aller voter le 6 mai 2018.Ils focaliseront leur discours sur les jeunes et les femmes de plus de 35 ans, en particulier dans les zones rurales. Voici l’itinéraire de la caravane.