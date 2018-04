Tunisie : Les terroristes rentrent par groupes (143, le dernier chiffre en date)

143 djihadistes terroristes sont rentrés en Tunisie il y a 2 semaines, a affirmé ce matin Badra Gaaloul, présidente du Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaire, dans son intervention à propos du retour des assassins de Daech après la fin des guerres en Syrie et en Irak et leurs défaites. «Et là je ne parle que d’un petit groupe car ils arrivent par brigades. Ils ont rasé leurs barbes et se sont mis sur leur 31. Ces terroristes formatés adoptent aujourd’hui la posture de la takia pour se mouvoir facilement dans la société et pouvoir ensuite perpétrer leurs méfaits tranquillement».

Les filières du retour sont téléguidées à partir de la Turquie, reçues par les mafias turques et sous contrôle du président Erdogan lui-même et son fils, a assuré la présidente du CIESSM.

«Les individus rentrés des pays, où ils ont commis des génocides se sont habitués à décapiter des têtes, vivent aujourd’hui entre nous, ils peuvent être nos voisins ou nos amis jusqu’au jour où peut-être le mot d’ordre pour bouger leur parviendra de leurs leaders islamistes qui vivent dans l’impunité totale », dénonce Badra Gaaloul.

La Tunisie ne pourra pas lutter contre le retour des terroristes en l’absence d’une volonté politique réelle de juguler le phénomène en luttant contre l’endoctrinement et le formatage des jeunes dans les mosquées et les écoles coraniques.

