ZOUARI GROUP, sponsor officiel de la championne Azza Besbes

Dans le cadre de la nouvelle vision stratégique du groupe qui se traduit par une implication croissante avec les différentes disciplines sportives étant un levier fondamental de développement, Zouari Group vient de signer une convention de partenariat avec la Championne Azza Besbes, devenant ainsi son sponsor officiel.

Le contrat de partenariat a été signé par Monsieur Hafedh Zouari, Président-Fondateur du groupe et Azza Besbes lors d’une cérémonie organisée le samedi 21 avril 2018 au siège du groupe.

Le président-fondateur a déclaré à cette occasion : « Nous sommes convaincus que notre pays regorge de compétences et de futurs champions. Notre objectif est de leur offrir un appui financier et moral afin qu’ils puissent réaliser leurs ambitions et ainsi faire rayonner l’image du pays lors des compétitions internationales ».

Et d’ajouter : « Azza Besbes représente le vrai modèle de la femme Tunisienne ambitieuse, endurante et courageuse. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du rôle citoyen du groupe à soutenir le sport en Tunisie. Finalement, je souhaite que le parcours de l’athlète soit couronné de nouveaux succès et de nouveaux titres.»

La championne Azza Besbes a précisé de son côté qu’elle est très fière de collaborer avec Zouari Group « j’espère que cette nouvelle alliance sera fructueuse pour les deux parties, et je remercie zouari group pour cette confiance » a-elle- poursuivi.

Médaillée de Silver aux championnats du monde Senior Leipzig en 2017, Azza Besbes ne cesse de briller sur la scène sportive internationale malgré toutes les difficultés qu’elle rencontre. Cela prouve encore une fois la détermination de la jeune escrimeuse tunisienne à surmonter toutes les obstacles et à aller toujours à l’avant.