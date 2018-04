Coupe de Tunisie : L’ES Sahel bat le Stade Gabésien 1-0 et va en finale

L’Etoile Sportive du Sahel s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de Tunisie de football 2017-2018 après avoir battu l’AS Gabès (1-0), dimanche au stade olympique de Sousse à huis clos.

L’unique but a été marqué par Amine Chermitti à la 61e minute. L’autre demi-finale qui se dispute en ce moment au stade de Menzel Abderrahmane entre le CA Bizertin et le Club Africain, le score est de 1 but partout et les deux équipes jouent la première prolongation.

Demi-finales

dimanche 22 avril

Sousse (huis clos):

ES Sahel 1

AS Gabès 0

Menzel Abderrahmane en cours:

CA Bizertin

C.Africain