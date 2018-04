Tunisie – Municipales 2018 : Plus de 420 infractions relevées (ISIE)

Une semaine après le démarrage de la campagne électorale, le nombre d’activités des listes candidates partisanes, de coalition et indépendantes aux élections municipales s’élève à plus de 4200 activités, a déclaré, samedi, à l’agence TAP, Anis Jarboui, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Ce rythme pourrait s’intensifier ce week-end, a-t-il ajouté. Plus de 420 infractions électorales ont été relevées par les observateurs de la campagne affectés dans les instances régionales des élections, a-t-il dit, précisant que les IRIE procéderont à leur évaluation avant qu’elles ne soient tranchées définitivement par le conseil de l’ISIE.

Selon Jarboui, parmi les principales infractions constatées figurent l’affichage de données électorales sans validation de l’ISIE, l’organisation d’activités non déclarées et le non respect des procédures dans les affiches électorales.

Un cas de violence verbale a été enregistré lors d’une réunion des membres d’une liste candidate, a encore indiqué Anis Jarboui, précisant que le nombre d’infractions a connu une baisse par rapport aux premiers jours de la campagne suite aux avertissements adressés par l’instance électorale.

Il a, en outre, évoqué la possibilité de porter à la connaissance du procureur certaines infractions relatives notamment à l’exploitation d’un établissement public à des fins de propagande électorale et ce après vérification de l’information.

“De telles infractions impliquent des amendes et des sanctions allant jusqu’à la peine de prison dans certains cas”, a-t-il encore rappelé.

Jarboui a, par ailleurs, appelé à éviter de mener des campagnes de diffamation contre les candidats à travers les réseaux sociaux pour tenter d’influencer les électeurs, soulignant l’impératif que la campagne électorale se déroule dans le respect et la concurrence loyale.

Sur un autre plan, Jarboui a indiqué que l’instance s’emploiera, durant toute la semaine prochaine, avant la date du vote des sécuritaires et militaires le 29 avril prochain, à former les membres et présidents des bureaux de vote (quelque 52 mille personnes).

Une opération blanche est prévue, dimanche matin, dans la section régionale des élections de Ben Arous concernant les opérations de vote, de dépouillement et de collecte, l’annonce des résultats et le décompte des sièges.

La campagne électorale des élections municipales 2018 a démarré le 14 avril et se poursuit jusqu’au 4 mai.