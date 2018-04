Tunisie : Réunion des membres du Conseil de l’ISIE avec les représentants des ministères de l’Intérieur et de la Défense

Les membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ont rencontré, jeudi, les représentants des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale et discuté des préparatifs des élections municipales et notamment du jour de vote des sécuritaires et des militaires, prévu le 29 avril courant.

D’après Najla Brahem, membre de l’Instance, la rencontre a aussi porté sur les dispositions et les préparatifs en prévision de l’opération électorale du 29 avril et du 6 mai, aux plans logistique et financier. Il s’agit, entre autres dispositions, de la sécurisation du matériel électoral et des urnes ainsi que des bureaux de vote.

Les membres du conseil de l’ISIE se sont, également, réunis avec les représentants des syndicats sécuritaires, à la demande de ces derniers, a confié vendredi à l’agence a TAP, Najla Brahem.

Cette rencontre, a-t-elle indiqué, a porté sur la manière dont les sécuritaires et les militaires procèderont au vote ainsi que sur leur rôle lors du scrutin municipal du 6 mai prochain.