Tunisie : Lotfi Brahim réitère la détermination à éradiquer le terrorisme

Le ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahim, a souligné “la détermination à éradiquer le terrorisme en Tunisie quels qu’en soient les sacrifices”.

Dans une allocution prononcée, mercredi, lors d’une cérémonie de remise de décorations, organisée au siège du département, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire des forces de la sécurité intérieure, Lotfi Brahem a rendu hommage aux efforts de l’institution sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, saluant les succès sécuritaires enregistrés ces dernières années.

Il a par ailleurs tenu à préciser que les efforts visant à faire face au fléau de la contrebande ont contribué à la relance du tourisme, à l’impulsion du développement et à la mise en place d’un environnement propice à l’investissement.

Brahem, qui était accompagné du ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a rendu hommage aux sécuritaires et aux militaires, tombés en martyrs pour la Patrie, souhaitant un rétablissement rapide aux militaires et sécuritaires blessés. Il a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement à soutenir leurs familles.

Tout en saluant les efforts colossaux consentis par les différents corps sécuritaires pour préserver la sécurité du pays, le ministre de l’Intérieur a appelé les agents et cadres du département à persévérer et à aller de l’avant pour face à toutes les formes de crime.

Il a, aussi, souligné l’impératif de faire prévaloir la loi et le respect des droits de l’Homme et des libertés publiques garantis par la Constitution et les conventions internationales, dans le but d’instaurer une police républicaine.

Brahem a, en outre, insisté sur l’entente au niveau des relations entre l’institution sécuritaire et la justice ainsi que sur la complémentarité avec l’institution militaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurisation des frontières terrestres et maritimes et la lutte contre le terrorisme.

Le ministre a, d’autre part, souligné l’importance de la liberté d’expression et de la presse en tant que principaux piliers de la démocratie, réitérant la disposition de son département à faciliter le travail des journalistes et à aplanir les difficultés rencontrées.

“Le ministère de l’Intérieur est disposé à faciliter le travail des journalistes dans le respect mutuel”, a-t-il encore souligné.

Il faut combattre l’état de laisser-aller général et œuvrer à la préservation de l’ordre public, souligne Ghazi Jeribi

De son côté, le ministre de la Justice a insisté sur le besoin de combattre l’état de laisser-aller général, assurer le respect de la loi et œuvrer à la préservation de l’ordre public et de la sécurité nationale.

“Nous sommes profondément conscients des incidences négatives de l’état de négligence et du non-respect de la loi qui conduiront au chaos “, a-t-il mis en garde.

Pour lui, le laisser-aller est comparable au terrorisme, en termes d’amplitude et d’impact.

Et d’ajouter que la démocratie ne peut pas évoluer dans un climat de relâchement. Il en est de même pour les droits et libertés qui ne sont garantis que dans le strict respect de la loi.

Dans son intervention au cours de la cérémonie, il a relevé que le danger du terrorisme persiste malgré les multiples victoires réalisées par les institutions militaire et sécuritaire.

Au cours de cette cérémonie, des agents et cadres des forces de la sécurité intérieure (sécurité nationale, Garde nationale, protection civile, institutions carcérales) ont été décorés.