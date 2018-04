Tunisie : 3ème édition du Festival des jeunes créateurs de mode

La 3ème édition du Festival des jeunes créateurs de mode : “Sur les pas de Azzedine Alaïa ” sera organisée, le 4 mai 2018, à Gammarth, par le Groupement professionnel de la confection et de l’habillement relevant de la Conect, “dans le cadre de ses efforts pour stimuler le textile tunisien et son potentiel créatif”.

Au programme de cette troisième édition, un concours de design et de stylisme au profit des jeunes créateurs de mode tunisiens et des défilés de mode des nouvelles marques tunisiennes et internationales. Des prix seront décernés, à la clôture du festival, aux meilleurs jeunes stylistes, créateur de bijoux et mannequins.

En marge de ce festival, une conférence sera organisée sur les mécanismes de développement du modèle tunisien en matière de textile. Cette conférence réunira des experts, des professionnels et des chefs d’entreprise tunisiens et étrangers pour mieux mettre l’accent sur les perspectives et les moyens pour impulser l’investissement dans ce secteur.

Une table ronde sera aussi organisée sur ” la contribution du secteur du transport dans la promotion à l’international du textile tunisien “.

Le Groupement professionnel de la confection qui vise à encourager davantage les jeunes à la création et à l’innovation, a souligné que “Azzedine Alaïa était singulier et unique et il a su porter haut le drapeau de la Tunisie dans le domaine mode, ce qui explique le choix du thème de cette troisième édition.