Tunisie : Le SNJT appelle à un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé tous les journalistes ainsi que ses partenaires de la société civile à participer massivement, le 13 avril prochain, au rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien prévu devant le siège central du syndicat à Tunis à partir de 11h.

Dans un communiqué publié mardi, le SNJT a exhorté les différentes composantes de la scène politique et parlementaire à accélérer le passage du projet de loi n°2012-84 relatif à l’incrimination de toute forme de normalisation des relations avec l’entité sioniste.

Il a, en outre, incité les médias nationaux à consacrer des espaces médiatiques d’information et de sensibilisation à la cause palestinienne.

Par ailleurs, le SNJT a présenté ses condoléances au syndicat des journalistes palestiniens suite au décès du journaliste Yasser Mortaji tombé en martyr.

Le syndicat a, également, appelé toutes les structures et organisations syndicales aux niveaux arabe, régional et international à se mobiliser et intensifier la coordination pour poursuivre les criminels sionistes devant la Cour pénale internationale.

Il a, dans ce sens, fermement condamné les crimes ignobles perpétrés récemment par l’entité sioniste qui a pris pour cible les mouvements militants pacifiques et légitimes et provoqué des dizaines de morts et des centaines de blessés dont le journaliste Yasser Mortaji, tué alors qu’il accomplissait son travail.