Campagne électorale des Municipales : L’ATIDE dénonce un manque d’équité

La décision commune prise par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) fixant les règles et procédures de la couverture médiatique de la campagne électorale des élections municipales et régionales ne respecte pas le principe de l’équité dans le traitement des listes en matière de couverture médiatique, a estimé, vendredi, l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE).

Se référant à l’article 19 de la décision commune, l’association a relevé que la classification n’est pas claire. Les listes indépendantes n’y sont pas prises en compte; de même que la répartition par catégorie ne répond pas au principe d’équité entre les listes, souligne ATIDE dans un communiqué.

L’article 20 ne mentionne pas clairement la manière selon laquelle les listes indépendantes bénéficieront d’un temps de couverture médiatique ni la manière selon laquelle elles sont réparties en catégories, explique l’association.

ATIDE suggère de diviser le nombre total des listes candidates par le temps total alloué à la campagne électorale dans les différents médias audiovisuels afin d’obtenir un coefficient de droit d’accès aux médias avant d’attribuer un pourcentage de couverture en fonction du nombre des listes candidates. Cela concerne particulièrement les bulletins d’information radiophoniques et les émissions télévisées, précise le communiqué.

La décision commune entre l’ISIE et la HAICA fixant les règles et les procédures de la campagne électorale municipale et locale dans les médias audiovisuels prévoit des sanctions allant de 3 à 50 mille dinars en cas de non respect de ces règles.

Le président de la HAICA, Nouri Lajmi, avait expliqué que cette décision fixe les règles à respecter lors de la couverture médiatique de la campagne électorale des élections municipales et locales, ajoutant que le principe de l’équité dans le traitement des listes dans les 350 circonscriptions électorales doit impérativement être respecté.

Selon Lajmi, la HAICA a établi une répartition par catégorie. La première catégorie des listes électorales représentées dans 75 % à 100% des circonscriptions électorales bénéficiera d’un temps de couverture médiatique plus important. Les autres listes auront des temps de couverture selon leur taux de participation.

Il a indiqué que l’instance dispose de 30 observateurs et une équipe de techniciens et de journalistes, précisant que l’attention sera portée sur les plus importants médias tandis que l’ISIE va contrôler la presse écrite et électronique.

Composée de 34 articles répartis sur quatre chapitres, la décision commune établit les règles et procédures de la couverture médiatique de la compagne électorale des élections municipales et régionales.