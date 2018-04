Ooredoo porte plainte contre Tunivisions pour fausses allégations

Suite à la publication par le magazine TUNIVISIONS dans son numéro daté 1er avril 2018 d’un article calomnieux signé par Anouar Chenoufi et portant atteinte à la réputation de l’entreprise et à l’honneur de son management, Ooredoo a saisi la justice pour propagation de fausses informations et diffamation contre la société Media Visions Editing détentrice dudit magazine et l’auteur dudit article.

En effet, de fausses allégations ont été émises à l’encontre d’un haut cadre de l’opérateur, lui imputant des faits non-vérifiés et sans aucun rapport avec la réalité.

Par ailleurs, Ooredoo Tunisie rappelle qu’aucune décision ayant trait à l’entreprise n’est prise d’une manière individuelle et reste soumise à un ensemble de procédures et de validations internes.

Ce recours a été formé auprès du Tribunal de première instance de Tunis.