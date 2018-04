Ligue 1 (22e journée) : ES Metlaoui – ES Zarzis 2-2

L’ES Metlaoui a été tenue en échec par l’ES Zarzis (2-2), en match comptant pour la 22e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche à domicile.

Les locaux ont ouvert le score à la 15e par Imed Meniaoui, une minute avant que les visiteurs n’égalisent par Chiheb Jebali. Les Zarzissiens ont ensuite pris l’avantage par Alaa Abbès, mais les miniers ont réussi à rétablir l’équilibre en seconde période par Fahmi Maaouani (64).

Grâce à ce match nul, l’ES Metlaoui conforte sa place en milieu du tableau avec 28 points, tandis que l’ES Zarzis a hypothéqué ses chances de maintien en Ligue 1 où elle est toujours lanterne rouge, à quatre journées de l’épilogue de la compétition.

Le dernier match de la journée opposera ce dimanche à partir de 19h00 l’US Monastir à l’US Ben Guerdane.

Dans les matches avancés de la journée, disputés samedi, le leader espérantiste a remporté le classico face au CS Sfaxien (2-0), le dauphin clubiste a concédé le nul face au CO Médenine (1-1), l’Etoile du Sahel (3e) est allée faire match nul avec le Stade Gabésien (0-0), le Stade Tunisien s’est incliné devant le CA Bizertin (1-2) et la JS Kairouan a battu l’AS Gabès (2-0).

. Dimanche l:

Au Metlaoui (14h30):

ES Metlaoui – ES Zarzis 2-2

Buts:

ES Metlaoui : Imed Meniaoui (15), Fahmi Maaouani (64)

ES Zarzis : Chiheb Jebali (16), Alaa Abbès (21)

A Monastir (19h00, à huis clos):

US Monastir – US Ben Guerdane

. Samedi

A Radès :

C. Africain – CO Médenine 1-1

Au Bardo :

S.Tunisien – CA Bizertin 1-2

A Sfax :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis 0-2

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Gabès 2-0

A Gabès :

Stade Gabésien – Etoile du Sahel 0-0

Classement Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 53 22 16 5 1 42 15 +27

2. Club Africain 43 22 13 4 5 30 16 +14

3. ES Sahel 40 22 12 4 6 29 15 +14

4. CS Sfaxien 37 22 10 7 5 27 16 +11

5. US Monastir 34 21 9 7 5 21 15 +6

6. JS Kairouan 30 22 9 3 10 18 23 -5

7. ES Metlaoui 28 22 7 7 8 23 28 -5

8. Stade Tunisien 26 22 7 5 10 24 32 -8

9. CA Bizertin 25 22 10 1 11 32 29 +3

. AS Gabès 25 22 6 7 9 19 23 -4

11. Stade Gabésien 23 22 5 8 9 11 18 -7

12. US Ben Guerdane 18 21 5 3 13 15 28 -13

13. CO Médenine 17 22 4 5 13 12 27 -15

14. ES Zarzis 16 22 2 10 10 8 26 -18