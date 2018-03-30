En vidéo  : Une femme agressée par un chauffeur de taxi

خطير جدالبارح خديت تاكسي من أريانة البطوار في إتجاه مصحة قرطاجنة تكلفتلي تريحة و 3 ألاف. سي التاكسي ماعجباتوش الكورسة ياخي عطاني تريحة كيف صورتو و شديت صحيح باش يوصلنيأي يا جماعة تريحة نباش لقبور سكر عليا الكرهبة و حب يفكلي تلفوني كيف ماحبيتلوش شدني بالبونية يضرب يضرب و بعد مشى بيا و أنا نعيط و نضرب في البلار مشا بيا حتى الطريق السريع وقف على جنب فيبالي هداه ربي باش يهبطني ياخي طلع قلبو مبردش وقف يكمل في طريحتو بونيا و سبان يا ملهط عامل بلوطة في خشمك يا قليلة الحياء… و بعد ما برد قليبو و خشمي ولى يجري بالدم و أنا دخلت في هستيريا وليت نعيط و نضرب فالبلار نعيط نعيطنده الكرهبة ووصلني للمصحة أما كيف شاف الدم و أنا كيفاش نعيط بدا يتبهنس و يقلي سمحني راني تغششت برشاهبط نجري منعرفش على روحي لا وين لا كيفاش يصير معايا هكاأنا مشيت شكيت بيه أما ما عنديش عدد السيارة عندي كان الطريحة الي مانيش باش ننساها حتا نموة و التسجيل هذاأمان إلي يتعرف عليه يقلي هذا خطر على أمي و أمك أختي و أختك و على أي مرى تونسية ليوم كان تريحة غدوة تنجم تولي إغتصاب و خطف ردو بالكم منوا

Publiée par Dorra Sellami sur jeudi 29 mars 2018