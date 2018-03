Tunisie : “Le climat tendu au sein du parlement est un phénomène ordinaire” ( Mohamed Jouili)

” Le discours injurieux et diffamatoire qui accompagne depuis le week-end dernier les séances plénières de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est un phénomène ordinaire observé dans les parlements des démocraties les plus anciennes du monde “, a déclaré, mardi, le sociologue Mohamed Jouili.

” Ce discours tenu à l’hémicycle du Bardo pourrait avoir un effet négatif sur le citoyen, s’il se reproduit “, a-t-il averti dans une déclaration à l’agence TAP.

” Les Tunisiens risquent de désespérer de la démocratie et de boycotter la vie politique “, a-t-il ajouté.

Le peuple n’accepte pas un ” parlement silencieux et docile ” comme c’était le cas sous le régime de Ben Ali, tout comme il ne tolère pas un ” parlement tumultueux et enflammé “, a-t-il poursuivi.

Selon Jouili, ” la situation risque de devenir inacceptable lorsque le discours prend une autre tournure et se transforme en flot de diffamation et d’injure “.

” Le discours politique est généralement calme et profond et repose sur le respect de l’opinion et de l’opinion opposée “, a-t-il tenu à préciser.

A ce propos, le sociologue a appelé les députés à faire preuve de retenue et à régler leurs différends avec calme et sang-froid.

Depuis vendredi dernier, les plénières de l’Assemblée des représentants du peuple ont été ponctuées par un climat tendu et tumultueux.

Il s’agit de la séance de question au chef du gouvernement qui a eu lieu vendredi dernier et la séance plénière du samedi dernier et consacrée au vote de la prolongation du mandat d’exercice de l’Instance ” Vérité et Dignité “.

Un discours violent et diffamatoire a marqué ces plénières allant jusqu’à échanger les accusations et proférer des propos obscènes et désobligeants.