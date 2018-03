Tunisie : La prolongation du mandat de l’IVD est nécessaire

Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) et l’Alliance tunisienne pour la dignité estiment nécessaire de prolonger la mission de l’Instance Vérité et Dignité.

Dans une déclaration conjointe, publiée mardi, les associations soulignent que l’IVD dont le mandat s’achève en mai prochain doit poursuivre ses travaux. Dans le cas contraire, le rapport sera insuffisant”, lit-on dans la déclaration dont l’Agence TAP a reçu une copie.

Elles considèrent que la non-prolongation du mandat de l’IVD influera sur le processus de la révélation de la vérité et de la réhabilitation de la dignité et sur les procédures de la justice transitionnelle au cours de la période de l’après-instance, notamment la réparation, les plans de développement dans les zones marginalisées et les réformes dans les tribunaux, les écoles, le corps policier et autres.

L’Instance a besoin d’une prolongation de sa mission d’un an pour préparer les audiences publiques et décider des affaires à soumettre aux autorités judiciaires compétentes. Il s’agit, aussi, d’assurer l’exécution des décisions d’arbitrage, de collecter les données et les plaintes, de noter les recommandations et rédiger un rapport qui sera exploité à l’avenir.