Doc à Tunis 2018 du 26 avril au 1er mai sous le signe “Au delà des apparences, la fabrique du réel”

25 films sont déjà sélectionnés dans le cadre de la 12ème édition du festival du film documentaire ” Doc à Tunis” qui se tiendra du 26 avril au 1er mai 2018 sous le thème” Au delà des apparences, la fabrique du réel”.

Parmi les films figurent le documentaire puissant “Taste of Cement” de Ziad Kalthoum (Liban Syrie), “Visages, villages” d’Agnes Varda et JR ( France), “Maman colonelle” de Hamadi Dieudo (Congo), “Le vénérable W” de Barbet Shroeder (France, Birmanie).

Pour cette édition, des films sélectionnés voire récompensés en 2016 et 2017 par les plus grands festivals internationaux sont choisis privilégiant la création documentaire contemporaine la plus récente.

Depuis son lancement en 2006, Doc à Tunis vise à contribuer à forger un regard critique et citoyen parmi ses publics. Pour cette édition, les projections gratuites de dérouleront dans les salles de cinéma le Quatrième art, Ibn Rachiq, le Colisée, le Mondial et la cité de la culture.

Jouant comme toujours le rôle de catalyseur de talents pour de nombreux jeunes étudiants et cinéastes amateurs, “Doc à Tunis” proposera cette année aux cinéastes tunisiens Hamza Ouni, Nouri Bouzid, Hichem Ben Ammar ainsi qu’à des réalisateurs internationaux invités, de diriger des masters class sur le documentaire. Au programme figurent des rencontres avec six cinéastes internationaux dans le cadre de la section échanges et partages d’expériences.

La 12 ème édition lancera une section dédiée aux films documentaires tunisiens réalisés après la révolution qui sera diffusée dans les régions intérieures de Kairouan, Bizerte, Sfax, Sidi Bouzid et Nefta.