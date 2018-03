Frontière tuniso-libyenne : Des véhicules de contrebande interceptés

Les unités militaires déployées dans la zone tampon de Tatouine-Remada ont intercepté, vendredi soir, plusieurs véhicules ainsi que des bêtes de somme utilisés des contrebandiers, indique, samedi, le ministère de la Défense nationale.

Une des patrouilles militaires opérant dans la région d’El Ktef, proche du poste-frontière de Ras Jedir a de son côté interpellé six individus (2 hommes et 4 femmes) venant de Libye et qui tentaient de franchir illicitement la frontière tunisienne, selon la même source.

Le département de la défense a, en outre, fait état de la saisie d’un véhicule à Themed sans plaque d’immatriculation et transportant 564 kilos de tabac pour narguilé et d’un deuxième véhicule à Erg Mrazig, avec une charge de 862 kilos de tabac pour narguilé, 10 500 paquets de cigarettes, 790 canettes de boissons alcoolisées et des accessoires divers (lunettes et montres).