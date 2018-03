Tunisie : L’ATUPE inquiète face au litige entre le ministère de l’Education et la Fédération de l’enseignement secondaire

L’Association Tunisienne des Parents et des Elèves (ATUPE) réitère ses profondes inquiétudes à cause du durcissement des positions du ministère de l’éducation d’une part, et de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, d’autre part, et la poursuite de l’implication des élèves et de l’école publique dans ce litige qui oppose exclusivement les deux parties et ce à quelques semaines des examens.

L’ATUPE précise dans un communiqué rendu public vendredi, que cette situation dont les deux parties assument la responsabilité et qui pousse à bout les familles tunisiennes et perturbe moralement les élèves ainsi que leur degré de concentration aura des conséquences graves sur les résultats à la fin de l’actuelle année scolaire.

Une telle situation, souligne encore l’ATUPE, soulève également de sérieuse interrogations sur l’avenir de l’école publique et sur sa capacité de répondre aux attentes des parents et des élèves de reconquérir la confiance du citoyen et de relever les défis futurs dont le pays est confronté dans tous les domaines.

L’association réitère sa demande avec insistance à tous les décideurs du pays qui ont le pouvoir de mettre fin à cette crise afin d’intervenir auprès des parties concernées pour imposer un dialogue responsable et fructueux privilégiant l’intérêt national et résoudre au plus vite ce conflit.

L’appel est également lancé pour prendre les dispositions nécessaires afin de réformer le système éducatif en toute urgence, insiste la même source.

L’association estime que la poursuite du traitement de l’école publique de la façon actuelle ne sert en aucun cas l’intérêt d’aucune partie et aura des conséquences néfastes à tous les niveaux.