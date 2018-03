Tunisie : Les salaires ne seront pas versés, si les notes ne sont pas rendues (H. Ben Salem)

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a affirmé lors d’un point de presse organisé à la Kasbah que des mesures juridiques allaient être prises et appliquées si les professeurs persistent à priver les élèves de leurs notes.

Entre autres mesures préconisées: les professeurs pourraient être privés de leurs salaires s’ils ne rendent pas les notes à l’administration, a affirmé Ben Salem sur les ondes de Mosaïque Fm.

On appelle cela chantage contre chantage… et là, on pense que le ministre possède un gros avantage sur les “enseignants chanteurs”… mais à condition que nos députés -aussi inconscients qu’ignorants- ne s’y mêlent pas. Et ce n’est pas gagné!