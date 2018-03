Tunisie – Vacances scolaires : Programmation de deux nouveaux spectacles à la cité des sciences à Tunis

Deux nouveaux spectacles sont programmés, pendant les vacances scolaires et universitaires du printemps 2018, au planétarium de la cité des sciences à Tunis, à savoir “Les trous noirs ” et ” L’univers chaud “.

Selon un communiqué de la cité des sciences rendu public mercredi, le premier spectacle permet de comprendre ce qu’est un trou noir. Ce mot, précise la même source, veut dire un objet tellement dense qu’on ne peut pas s’évader à sa gravitation, même la lumière ne peut s’échapper de cet objet céleste. Plusieurs astronomes ont travaillé sur ce sujet très passionnant dont l’astrophysicien Stephen Hawking, décédé il y’à quelques jours.

Le deuxième spectacle “L’univers chaud ” montre l’importance de la découverte des propriétés physiques de la lumière qui est l’unique messager de l’univers. Le spectacle permet de comprendre les phénomènes les plus énergétiques et les plus puissants dans l’univers à travers la détection des rayonnements X et du rayonnement Gamma, ajoute le communiqué.