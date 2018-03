Tunisie : L’agence TAP organise la cérémonie annuelle en l’honneur des meilleurs sportifs 2017

L’agence Tunis Afrique Presse (TAP) a organisé mercredi, dans un hôtel de la capitale, la cérémonie annuelle en l’honneur des meilleurs sportifs de l’année 2017 et des équipes et sélections nationales qui se sont distinguées au cours du même exercice.

Plusieurs sportifs lauréats du 6e référendum annuel de l’agence TAP (meilleurs sportif et sportive, meilleurs sportif et sportive paralympiques et meilleur footballeur) ainsi que plusieurs personnalités, équipes et sélections nationales qui se sont illustrées par leurs performances et leurs initiatives lors de l’année 2017 ont assisté à cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du secrétaire d’Eta au sport, Imed Jabri, du président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, et du président directeur général de l’agence TAP, Lotfi Arfaoui.

Sacré meilleur football de l’année, Youssef Msakni, a déclaré à cette occasion: “je suis très content de cette consécration qui ne manquera pas de me donner plus de confiance avant le coup d’envoi du mondial-2018 et de m’inciter à donner le meilleur de moi même pour prêter main forte à mes coéquipiers et être à la hauteur des espoirs placés en moi”.

Le joueur a par ailleurs indiqué que sa blessure au niveau du genou n’est pas grave et ne nécessite pas plus de 10 jours de repos.

De son côté, le basketteur tunisien, Makram Ben Romdhane, élu meilleur sportif 2017, s’est déclaré “très honoré par ce nouveau titre et d’avoir fait l’unanimité des différents médias sportifs et des connaisseurs”.

“Je remercie l’agence TAP pour cette initiative qui constitue un hommage à toute la famille du basket-ball tunisien et une consécration pour les performances accomplies notamment par le cinq national en championnat d’Afrique”, a déclaré Ben Romdhane qui espère continuer sur la même lancée et contribuer à la qualification de la Tunisie pour le championnat du monde en Chine en 2019.

“Sur le plan personnel, cette année a été une année exceptionnelle. Outre le sacre africain, j’ai remporté le championnat arabe de basket-ball avec mon club libanais de Houmentmen organisé au Maroc, et le tournoi local Henri Chalhoub, et je vise le doublé de l’actuelle saison où nous sommes leader du championnat du Liban”, a-t-il ajouté.

L’escrimeuse Azza Besbès, élue 3e meilleure sportive féminine, a exprimé sa joie de figurer parmi les lauréats de l’année 2017 ce qui représente, a-t-elle dit, une reconnaissance pour ses efforts et ses sacrifices afin de figurer parmi l’élite nationale, en dépit du manque des moyens.

Besbès a saluté l’agence TAP “pour avoir réuni toute la famille du sport national et notamment les journalistes qui ont contribué à mon plébiscite”.

L’athlète a par ailleurs souligné qu’elle n’a pas d’échéances prévisibles à disputer actuellement, et qu’elle est incapable de défendre son titre faute de préparation adéquate qui nécessite beaucoup de moyens.

“J’ai longuement réclamé auprès de la fédération tunisienne d’escrime et de l’autorité de tutelle ma prime relative au dernier championnat du monde. Il y a une grande lenteur concernant le traitement de mon dossier”, a-t-elle déploré.

Quant à Raouaa Tlili, meilleure sportive handisport, elle s’est déclarée “doublement contente par cette consécration pour la deuxième année de suite”.

“Cela constitue pour moi une nouvelle impulsion pour persévérer sur la même voie et faire mieux lors des prochains mondiaux prévus en octobre 2019. Je saisis l’occasion pour lancer un appel à l’autorité de tutelle pour soutenir davantage les sportifs de l’élite qui n’ont pas atteint le haut niveau sans faire de gros sacrifices”.

Sa collègue Henia Aydi, sacrée 3e meilleure sportive handisport, a fait part de son “honneur de figurer parmi les meilleurs sportifs de l’année comme ce fut le cas les années précédentes, et d’être honorée pour mes performances réalisées lors du championnats du monde à Londres 2017, à savoir les deux médailles d’argent”.

“J’espère faire mieux lors des prochaines échéances notamment le championnat du monde en octobre 2019 qualificatifs aux jeux olympiques de Tokyo 2020”, a-t-elle dit.

Le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jary, a salué l’agence TAP pour cette initiative qui vient “couronner une année exceptionnelle marquée par les exploits des sports collectifs.

Il a également salué les bonnes relations liant les médias et les fédérations sportives et qui visent à relever les prestations des sportifs tunisiens dans les grandes manifestations internationales et continentales.

De son côté, le président de la fédération tunisienne de handball, Mourad Mestiri, s’est réjoui de cet hommage rendu au handball tunisien qui a réussi a décrocher le 10e titre continental, rappelant que le sept national devra honorer son statut lors du match historique amical qui l’opposera au champion d’Europe, l’Espagne.