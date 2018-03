Des passages nuageux seront progressivement abondants l’après midi avec orages et pluies isolés sur le nord et le centre puis intéresseront localement le sud la nuit.

Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes, sur les hauteurs et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et dépassant temporairement 70 sous orages. Mer très agitée.

Températures maximales comprises entre 17 et 22°C sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs.