Tunisie Telecom et Oddo BHF Tunis renouvellent leur alliance

L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, et Oddo BHF Tunis, filiale du groupe financier franco-allemand, viennent de reconduire leur partenariat de 2015.

Signée ce mercredi 14 mars 2018, par Messieurs Mohamed Fadhel Kraiem (président-directeur général de Tunisie Telecom) et Olivier Gaucheron (directeur général d’Oddo BHF Tunis), la nouvelle convention vise à mettre à la disposition de la société de nombreuses solutions en matière de NTIC, pour faciliter son développement.

En vertu de ce contrat, Tunisie Telecom fera bénéficier ce groupe d’une offre très étudiée couvrant une large gamme de services à forte valeur ajoutée touchant notamment les segments du fixe, mobile et de la DATA.

M. Fadhel Kraiem s’est déclaré heureux de ce nouveau contrat, confirmant l’engagement de Tunisie Telecom à répondre au mieux aux exigences de ses partenaires avec la meilleure qualité requise. «Tunisie Telecom mettra tout son savoir-faire en matière des solutions destinées aux entreprises pour accompagner la stratégie de développement dynamique de ce groupe en Tunisie», a poursuivi le PDG de Tunisie Telecom.

Olivier Gaucheron dira de son côté qu’ODDO BHF Tunis, qui œuvre à poursuivre sa croissance et à investir davantage en Tunisie, continue de faire confiance à Tunisie Telecom qui dispose d’une infrastructure et d’une expertise très développée en matière de solutions Entreprises. «Je remercie à cette occasion l’équipe de Tunisie Telecom pour la réactivité, la qualité de ses solutions sur mesure et son expertise technique et commerciale de très haut niveau», a conclu M. Gaucheron.