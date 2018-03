Tunisie – Municipales : L’observation et le contrôle des différentes étapes des élections seront cédés à la société civile (I Watch)

L’organisation “I Watch” a décidé de se contenter de contrôler le financement de la campagne électorale pour les prochaines municipales et de céder la mission d’observation et de contrôle des différentes étapes des élections à la société civile locale.

L’organisation a décidé d’intégrer le processus de décentralisation dans ses activités, en comptant sur la société civile locale, a précisé l’expert en gouvernance locale, membre de l’organisation, Talel Ferchichi au cours d’une conférence de presse vendredi à Tunis.

Il a indiqué que l’organisation a conclu plus de 30 contrats de partenariat avec la société civile locale. Elle fournit un appui technique à des associations locales présentes dans 20 régions.

I Watch s’est engagée à soutenir les associations locales, à travers l’organisation de sessions de formation sur l’opération électorale, en plus des aides financières, selon l’expert.

Il a ajouté qu’une conférence est programmée pour bientôt entre l’organisation et les associations concernées.

La rencontre a par ailleurs permis de passer en revue le projet de consolidation des capacités de l’administration locale et de la société civile locale, lancé par l’organisation depuis septembre 2017. Dans le cadre de ce projet qui cible 5 municipalités (Tunis, Sousse, Sfax, Medenine et Tataouine), des cadres municipaux et des membres de la société civile locale ont été formés dans le domaine de la gouvernance locale, de la lutte contre la corruption et de son signalement ainsi que de l’accès à l’information.

“Le guide de la gouvernance locale” a été également présenté à l’occasion. Le document définit et explique les concepts en rapport avec la gouvernance locale.