Santé : Centre de greffe de la moelle osseuse à Tunis, une lueur d’espoir pour les enfants malades

Malgré ses douleurs et sa peine et après avoir passé des mois à l’hôpital, Sabrine Khiari, âgée de 16 ans est déterminée à poursuivre le traitement et à passer son examen de baccalauréat pour rendre hommage à son frère décédé depuis trois mois après avoir été atteint par la même maladie qu’elle et qui n’est autre que la beta thalassémie majeure.

Dans une brève discussion avec le ministre de la santé Imed Hammami, qui inaugurait jeudi le nouveau service pédiatrique d’hématologie, d’immunologie et de greffe de cellules souches au Centre de greffe de la moelle osseuse à Tunis, la jeune patiente expliquait que son cas nécessite une transfusion sanguine toutes les trois semaines outre les autres complications qui peuvent provoquer son hospitalisation pendant des mois et la poursuite de ses études dans une structure hospitalière.

Depuis 1998, la jeune Sabrine vit avec cette maladie. Elle partageait ses douleurs avec son frère avant qu’il ne décède. Son père a dû quitter sa ville d’origine, Djerba, pour être à côté de sa fille et l’aider à surmonter sa peine. La jeune fille est hospitalisée au service pédiatrique d’hématologie, d’immunologie et de greffe de cellules souches au Centre de greffe de la moelle osseuse à Tunis dont la capacité d’accueil s’élève à 62 lits.

Selon le ministre de la santé, le centre est créé sur une superficie de 1400m2 moyennant des investissements de l’ordre de 3.6 millions de dinars.

Il est doté d’équipements ultramodernes qui répondent aux normes internationales. D’après Imed Hammami, l’hôpital du jour relevant de ce service sera opérationnel à la fin du mois d’avril prochain. “Il sera créé grâce au soutien de l’association Maram qui a fourni un don de 1 million de dinar tandis que le ministère a pris en charge le reste des dépenses d’aménagement estimées à 360 mille dinars”¡ a-t-il dit.

Dans ce contexte, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de soutenir les efforts du cadre médical et paramédical visant à promouvoir le système de santé et les prestations sanitaires louant le haut niveau des compétences médicales de ce service qui traite des maladies extrêmement graves qui touchent les enfants.

De son côté, Mohamed Bejaoui, professeur en pédiatrie à la faculté de médecine de Tunis et chef du service pédiatrique d’hématologie, d’immunologie et de greffe de cellules souches au Centre de greffe de la moelle osseuse à Tunis, a souligné que ce service compte plusieurs spécialités médicales rares comme l’immunologie clinique. Il a signalé que la Tunisie est le seul pays dans le continent africain, qui assure le traitement de cette pathologie indiquant que des efforts communs sont en cours pour créer des services similaires au Maroc, en Egypte et en Afrique du Sud.

Ce service est aussi spécialisé dans la greffe des cellules souches chez les enfants et la greffe de la moelle osseuse sachant que c’est le seul service en Afrique qui effectue des interventions médicales de ce genre sur les enfants et même les nourrissons. Pr. Bejaoui a indiqué que le service a assuré jusqu’à présent 100 opérations de greffe de cellules souches sur des enfants. Le centre est également spécialisé dans le traitement des maladies d’hémoglobines qui sont des pathologies compliquées pouvant induire au décès du patient à un âge précoce, selon la même source.

L’intervenant a fait savoir que depuis une trentaine d’années, la prise en charge de cette maladie a bien évolué et a permis d’améliorer l’espérance de vie chez les enfants qui en sont atteints exprimant son souhait de voir bientôt un centre pilote spécialisé dans le traitement de cette maladie voir le jour. Pr. Bejaoui a signalé que le service pédiatrique d’hématologie, d’immunologie et de greffe de cellules souches, qui enregistre annuellement 7000 hospitalisations, devra effectuer entre 25 et 30 greffes de moelle osseuses sachant que le centre national de greffe de la moelle osseuse a réalisé depuis sa création en 1998 plus de 2000 transplantations et accueille des malades de plusieurs pays africains.