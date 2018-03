Tunisie  : Après un mandat d’arrêt, Najem Gharsalli est introuvable

La justice militaire a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre de l’Intérieur, Najem Gharsalli. Suite à ce mandat, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile du prévenu, mais il n’y était pas. Dès lors, des informations ont fait état de fuite de Gharsalli

Cependant, Saber Bouati, avocat de la défense, a démenti ces informations concernant la fuite de l’ancien ministre. Il précise que les avocats de la défense ont décidé de boycotter le juge du tribunal militaire chargé de l’affaire de Najem Gharsalli.

Il ajoute que le dossier de son client est devenu une affaire politique et non judicaire, ajoutant qu’il n’a plus confiance et que le juge d’instruction n’est pas fiable.

Selon Acharaa Al Magharibi, l’avocat de Najem Gharsalli ne souhaite pas divulguer l’endroit où se trouve son client précisant qu’il est encore sur le sol tunisien.