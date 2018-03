Réveille-toi Hached, ils sont devenus fous!

Après avoir calmé les intégristes en leur donnant l’illusion du pouvoir, aujourd’hui il faut s’occuper des syndicalistes qui veulent le beurre, l’argent du beurre et lorgnent même vers la crémière!

Et pendant que l’un broie du noir, les autres tracent des lignes rouges et veulent une année blanche, sans compter ceux qui, avec leurs sociétés environnementales, cherchent à se mettre au vert. Y a de quoi en voir de toutes les couleurs dans un pays qui agonise sous les coups de boutoir d’une classe politique qui manque de classe…

Du jour au lendemain, ils veulent tous la peau de CHAHED qui fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a et qu’il ne contrôle surtout pas ; il doit avoir les nerfs solides cet homme qui porte en lui l’anagramme de HACHED, l’homme qui a créé ce syndicat qui, aujourd’hui, dépasse toutes les lignes rouges et fait carrément de l’intégrisme syndical.

Alors moi je dis à CHAHED -anagramme pour anagramme- que «ne pas oser» signifie ta mise a mort et surtout «panne zéro» ! Et je te dédie ce quatrain pour que tu continues :

Ose CHAHED et fais ce qu’il faut pour défendre le pays, notre cause

ces troubles fêtes méritent qu’on les envoie sur les roses

tu es prédestiné à être de HACHED l’anagramme

travaille, produis et fais ce qu’il faut pendant que ces gens-là rament !

Pour conclure ce court papier, prends ton courage à deux mains et décide comme tu l’as fait à GAFSA, nettoie les écuries d’Augias et fonce, car tous ces parleurs sont creux comme des baudruches et n’ont ni la ténacité ni la volonté de construire d’autant plus qu’on ne défend pas un corps d’enseignants en cachant les bulletins scolaires. Drôle de logique qui démontre que l’inanité de leur approche est lamentablement imbécile!