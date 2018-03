Tunisie : Fermeture de la rocade de la sebkha Séjoumi

La rocade de la Sebkha Séjoumi sera fermée, à partir du jeudi 15 mars, au samedi 7 avril 2018, dans les deux sens (vers Ben Arous et en direction du centre ville), à cause des travaux programmés au niveau de l’échangeur de la sortie Ouest de la capitale, a annoncé mercredi, le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

La direction générale des ponts et chaussées a appelé, dans ce cadre les usagers de la route à réduire la vitesse, à faire preuve de vigilance et à emprunter provisoirement, la route locale numéro 39 et la route locale numéro 37.