Les arbitres Loucif, Razgallah et Sahbani suspendus jusqu’à la fin de la saison

Les arbitres Amir Loucif, Oussama Razgallah et Jalel Sahbani ont été suspendus jusqu’à la fin de la saison, suite à la réunion tenue mardi par la Direction Nationale d’Arbitrage (DNA), consacrée à l’évaluation de leurs prestations lors des rencontres CA Bizertin-ES Metlaoui et ES Sahel-C.Africain, disputées le week-end dernier pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

A l’issue de cette réunion présidée par le directeur national d’arbitrage, Aouaz Trablesi, en présence de Jamel Baraket, Hichem Guirat, Taoufik Ladjengui, Atef Yacoubi, Yassine Harrouch et Béchir Sahbani, et qui a été suivie d’une autre réunion présidée par Wadii Jari, président de la fédération tunisienne de football, en présence de Wassef Jlaiel, Ibrahim Abid et Mohamed Arbi, ainsi que des membres de la DNA, il a été convenu de demander à la fédération internationale de football (FIFA) l’autorisation d’utiliser l’arbitrage video (VAR), à partir de la 22e journée, pour les matches décisifs pour le titre et pour le maintien.

Il a été également décidé de renforcer la composition de la commission des désignations, présidée par Jamel Baraket, par les membres suivants: Hichem Guirat, Taoufik Ladjengui et Yassine Harrouch. Cette commission est chargée de désigner les arbitres et arbitres assistants ainsi que les commissaires des matches de chaque journée.

Ces mesures ont été prises à la lumière des protestations virulentes qui ont accompagné les rencontres CA Bizertin-ES Metlaoui (1-2), dirigée par Amir Loucif, et ES Sahel-C.Africain (0-1) sifflée par Oussama Razgallah, disputées respectivement samedi et dimanche derniers.