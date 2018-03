“Jazz à Carthage” dévoile son programme 2018

Le 13ème épisode de Jazz à Carthage, rendez-vous annuel des jazzophiles, a déjà annoncé ses couleurs à travers un teaser en swing sous le signe de “back to the roots” (retour aux racines) entre sonorités Jazz pop, soul et R & B.

Organisé par scoop organisation dirigée par Mourad Mathari, initiateur du festival, Jazz à Carthage qui aura lieu habituellement dans la banlieue nord de Tunis propose 9 soirées et 17 spectacles dont certains en solo programmés sur 10 jours, du 6 au 15 avril 2018.

L’événement se tient avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et celui du tourisme et de l’artisanat et en partenariat avec des centres culturels européens en Tunisie dont ceux représentant les ambassades du Royaume-Uni, d’Autriche, de Suisse, de France, d’Espagne et d’Italie ainsi que d’autres sponsors privés et publics.

Pour les soirées officielles, la France sera fortement présente à ce nouvel épisode avec 7 chanteurs et groupes d’artistes, – dont certains se produiront durant la même soirée- à savoir Emily Loizeau, Isaac Delusion, Broken Back, Charles Pasi, Adam Naas et le quatuor Koum Tara.

Des Etats-Unis seront présents Jalen N’Gonda, Kurt Elling et Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox qui se produira en solo dans la soirée du 13 avril.

La soirée d’ouverture sera assurée par l’américain Jalen N’Gonda qui ouvrira le bal vers 20h30 pour céder la scène en seconde partie à un duo malien, Amadou & Myriam.

La Tunisie ne verra son entrée qu’en soirée de clôture, réservée à un trio national qui se produira sur deux parties dont la première sera sous forme de conversation entre guitare-violon, du duo Omar El Ouaer et Yasmine Azaiz. La clôture sera avec le groupe “Helwess” dirigé par les artistes Nour Harkati et Aytma.

Le britannique Tom Odell, un habitué du festival, sera de retour à Jazz à Carthage pour l’avant dernière soirée, celle du 14 avril qu’il départagera avec le groupe français Adam Naas.

Le vieux continent sera également présent avec les artistes Mariana and the Kats (Autriche), Elina Duni (Suisse), Enrico Rava (Italie) qui se produira en duo avec un pianiste venu d’Asie, le Japonais Makik Hirabayshi.

Outre la Tunisie, un seul spectacle algérien représentera la région du Maghreb avec le groupe “Labess ” d’Algérie sachant que le quatuor Koum Tara, dirigé par le pianiste-compositeur Karim Maurice, représentera l’Algérie et la France.

Quatre soirées sont aussi prévues à partir de 23h00 dans le cadre du “Jazz Club” à l’Espace El Khima à Carthage Thalasso. Ils commenceront le samedi 31 mars (22h00) avec Yazz Ahmet Quartet, trompettiste et compositrice britannique d’origine bahreïnite qui se produira dans un spectacle soutenu par le British Council à Tunis.

Les jazzophiles auront aussi l’occasion de savourer les belles sonorités jazzy de James & Black (Etats-Unis) et le groupe espagnol “The Excitements”, respectivement programmés les 7 et 8 avril. Le dernier rendez-vous du jazz club sera le 14 avril, avec les britanniques Albie Donnelly’s Supercharge Feat Molly Duncan.

Pour les afters, des jam sessions seront proposés à partir de 23H00 dans les soirées du 6, 9,10, 11,12 et 13 avril.

Les spectateurs tunisiens et étrangers peuvent, dès maintenant, réserver leurs billets disponibles en ligne sur le site du festival :

http://2018.jazzacarthage.com/. Par ailleurs, six points de vente sur le Grand Tunis seront ouverts à partir du 16 mars.

Voici la liste complète des spectacles avec mention des dates, horaires, artistes et pays participants:

Vendredi 6 avril (20h30) :

Jalen N’Gonda (Etats-Unis)

Amadou & Myriam (Mali)

Samedi 07 avril (20h30):

Mariana and the Kats (Autriche)

Emily Loizeau (France)

Dimanche 08 avril (19h00) :

Isaac Delusion (France)

Broken Back (France)

Lundi 09 avril (19h00):

Elina Duni (Suisse)

Kurt Elling (USA)

Mercredi 11 avril (20h30) :

Koum Tara (Algérie/France)

Labess (Algérie)

Jeudi 12 avril (20h30):

Enrico Rava – Makik Hirabayshi (Italie /Japon)

Charles Pasi (France)

Vendredi 13 avril (20h30) :

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (Etats-Unis)

Samedi 14 avril (20h30):

Adam Naas (France)

Tom Odell (Royaume-Uni)

Dimanche 15 avril (19h00):

Omar El Ouaer & Yasmine Azaiz (Tunisie)

Helwess : Nour Harkati & Aytma (Tunisie).