CA Bizertin : Jalel Kadri nouvel entraîneur

Le CA Bizertin a annoncé mardi sur sa page officielle facebook qu’il vient de désigner Jalel Kadri en tant qu’entraîneur de l’équipe seniors de football jusqu’à la fin de la saison, en remplacement de Walid Ben Thabet.

L’ex-entaineur de la JS Kairouan sera assisté dans ses nouvelles fonctions par Ramzi Jarmoud et Ahmed Souissi en tant qu’entraineurs adjoints, Hatem Boulila et Ahmed Hadded (préparateurs physiques), Elyes Mzoughi et Mohamed Ali Jaziri (Entraineurs des gardiens) et Khalil Ben Youssef (entraineur chargé du visionnage et du suivi).

Depuis la décision de la Fifa de retirer 6 points du classement général du CA Bizertin en Ligue 1, le club a connu une baisse de régime au niveau des résultats en concédant deux défaites de suite, pour ne compter que 22 points au bout de la 21e journée, non loin de la zone rouge.