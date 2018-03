Beyond Omega “Let there be Metal let there be Light” le 31 mars à l’Acropolium de Carthage

Sous le signe “Let there be Metal let there be Light”, le spectacle musical “Beyond Omega” qui se tiendra le 31 mars à l’Acropolium de Carthage à partir de 15H00 jusqu’à 21H00 se veut un événement multiforme et un show complet où le public pourra voir une première culturelle d’échanges, de foisonnement artistique et intellectuel qui mise aussi sur l’élaboration de conférences, de masterclass ou de projections de films.

L’idée de cet événement émane du constat que de nombreux jeunes tunisiens possèdent un potentiel hors normes sans qu’ils aient la possibilité de le dévoiler. Le but est selon les organisateurs, l’organisation BIL et nouvelle communauté, de dépasser les frontières et de franchir les obstacles qui empêchent ces jeunes de faire connaître ce talent existant au plus profond d’eux. Il s’agit de donner l’opportunité à des groupes tunisiens de présenter un vrai spectacle pour relancer la scène Rock/Metal en Tunisie, cette-dernière ayant régressé au cours de ces dernières années.

Pour ce concert se produira le groupe tunisien de folk/Pagan Metal “Ymyrgar” formé en 2011 et composé de 7 membres afin de varier les sonorités

et les instruments de musique, donnant au groupe un style très original ce qui leur a permis de faire des apparitions dans des concerts en Allemagne et en Autriche. “Nawather”, un groupe de Métal oriental tunisien fondé en 2013 est également à l’affiche. Le style que joue ce groupe est unique en son genre, étant le premier à marier le qanûn, considéré comme le roi des instruments au Moyen-Orient, à la musique métal.

Allant à la découverte de nouveaux talents, l’événement sera marqué par la participation de “Sisyphus”, un groupe de progressif/Djent Metal qui a débuté en 2016. Avec un son bien lourd et saturé, il possède du “Groove” et un rythme unique qui fait vibrer le public. Sera sur la scène également “Arnost” de Power/épic Metal formé en 2017, et doté d’un style de jeu très rapide et dynamique avec une atmosphère qui rappellerait les guerres du moyen âge.