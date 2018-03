Le Club Africain bat l’ES Sahel 1-0 et s’empare seul de la deuxième place

Le Club Africain a remporté un précieux succès à Sousse en s’imposant par 1 but à 0, dimanche dans le choc de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel, une victoire qui lui permet de s’emparer seul de la deuxième place (42 points) devant le leader l’Esperance (45 points) qui reçoit en soirée le Stade Tunisien (8e/26 points).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Saber Khelifa sur pénalty à la 63e minute.

Ce classico été encore une fois émaillé de fortes protestations sur le terrain et dans les gradins, lorsque lorsque l’arbitre Oussama Razgallah a refusé à l’ES Sahel un pénalty en première mi-temps suite à une charge du gardien Atef Dekhili sur Amine Chermiti.

Les étoilés qui ont dominé presque toute la rencontre, ont tenté de réagir en deuxième période et malgré leur supériorité numérique après l’expulsion de Ghazi Ayadi pour somme d’avertissement à la 80e, ils ont manqué de réalisme devant les filets de Dekhili.

L’ES Sahel qui enregistre sa sixème défaite de la saison se retrouve à la troisième place (39 points).

De son coté, l’US Ben Guerdane a réalisé une bonne opération sur son terrain en s’imposant face au Stade Gabesien (1-0) sur un but de Khaled Yahia inscrit dès la première minute de jeu.

Ce succès permet aux locaux de se relancer dans la course pour le maintien en remontant à la 12ème place (18 points ) à quatre points de retard sur son adversaire du jour et deux longueurs d’avance du premier reléguable le CO Médenine (16 points ) et 3 de la lanterne rouge, l’ES Zarzis qui a concédé à domicile le nul blanc (0-0) devant l’US Monastir qui conserve sa cinquième place avec 34 points.

Samedi en ouverture de la 21ème journée, le CS Sfaxien a renoué avec la victoire qui la fuyait depuis cinq journées (3 nuls, 2 defaites) en allant s’imposer face à l’AS Gabès (2-1) alors que le CA Bizertin à été battu à domicile par l’ES Metlaoui (1-2).

