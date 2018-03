Tunisie : Publication dans le JORT du statut spécifique des stagiaires internés et résidents en médecine (Imed Hammami)

Le ministre de la santé, Imed Hammami, a indiqué lundi que le statut spécifique des stagiaires internés et résidents en médecine sera publié dans le JORT, le 9 mars 2018, conformément aux discussions entre les différentes parties lors des séances de dialogue tenues en mois de décembre dernier.

Hammami a ajouté dans une déclaration lundi sur les ondes de la radio Shems FM, que le maintien du diplôme national de docteur en médecine séparément et indépendamment du diplôme de spécialiste, est une question académique et s’inscrit dans le cadre du programme de la réforme du système sanitaire lancé depuis 2011.

Il convient de rappeler qu’une réunion se tient depuis lundi matin au ministère de la santé avec les parties intervenantes dans le but d’examiner les différentes revendications des jeunes médecins, selon les déclarations de Hammami.

Les médecins stagiaires résidents et internes ainsi que les étudiants en médecine avaient lancé un préavis de grève générale nationale de dix jours à partir du lundi 12 mars en réponse à un appel à la grève lancée par l’organisation tunisienne des jeunes médecins.

Dans son préavis de grève, l’organisation explique que ce mouvement de protestation national sera observé en réaction au non-respect du ministère de la santé de ses engagements puisque le statut des médecins internes et résidents n’a pas encore été publié à ce jour.

Les protestataires estiment que le ministère de la santé n’a pas tenu compte des revendications des médecins stagiaires résidents, internes et étudiants en médecine concernant plusieurs points comme la séparation du diplôme national de docteur en médecine du diplôme de spécialité, le service civil et l’inégalité au niveau de la rémunération entre les médecins tunisiens et les médecins étrangers formés en Tunisie.

L’organisation a également souligné son attachement à l’application du procès d’accord signé le 26 février 2018 et à l’ensemble de ses revendications.

A noter qu’une réunion s’est tenue samedi dernier entre le ministre de la santé, les doyens des facultés de médecine et les présidents des comités médicaux dans les établissements publics de la santé à l’issue de laquelle, il a été décidé de charger les doyens des facultés de négocier avec les parties en relation avec l’aspect pédagogique pour mettre en place une feuille de route et intégrer des modifications dans le décret-loi gouvernemental relatif à la réforme du système d’enseignement de la médecine outre la formation d’une équipe qui sera chargée de simplifier les procédures liées à la rémunération des médecins étrangers et les conditions d’exemption du service civil.