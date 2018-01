Festival du théâtre arabe : Réflexions autour du pouvoir de l’auteur d’une pièce de théâtre

Le pouvoir de l’auteur dramatique, tel est le thème du débat tenu, samedi, dans le cadre des travaux de la conférence de réflexion autour “l’autorité et le savoir dans le théâtre” organisé dans le cadre des activités de la 10e édition du Festival du théâtre arabe du 10 au 16 janvier 2018.

Dans son intervention, le dramaturge et écrivain marocain Issam El Yousfi, a passé en revue l’évolution de la profession de dramaturge et sa relation avec le pouvoir, soulignant que la portée de cette relation reste palpable dans l’action théâtrale actuelle à travers les politiques culturelles des Etats et la présence de la censure dans plusieurs pays arabes.

A ce sujet, El Yousfi a estimé que le rôle de l’auteur de théâtre est de résister et de critiquer toutes formes d’autorité car l’écriture est avant tout une position et un contre -pouvoir, citant à ce propos, les œuvres de Molière et de Lorca à l’encontre de l’autorité religieuse morale et politique de leurs temps.

Pour le dramaturge marocain, l’influence de l’auteur sur la société a diminué face à la démocratisation des moyens de communication de masse (Télévision, cinéma, Radio, Internet), ce qui a donné au théâtre un caractère élitiste en comparaison avec le nombre des spectateurs et utilisateurs des autres moyens d’expression.

Dans le même contexte, le chercheur égyptien Adel Abdelwaheb a indiqué que le 4ème art résiste encore malgré la concurrence de la télévision et du cinéma, signalant, à cet égard, que cette concurrence a encouragé le dramaturge à relever les défis et à endosser plusieurs rôles simultanément, dont la mise en scène, le décor et la direction d’acteur.

Evoquant la notion “la disparition de l’auteur dramatique” qui était en vogue dans le théâtre pendant la seconde moitié du 20ème siècle, Abdelwaheb a expliqué que cette notion s’est propagée suite au renforcement du rôle de réalisateur et la transition de la parole vers l’image dans le théâtre ce qui a emmené à la diminution du pouvoir du dramaturge dans la pièce de théâtre face à celui du réalisateur.

Le chercheur a, par ailleurs, précisé qu’actuellement, un nouveau contexte s’offre à l’auteur et au dramaturge à travers l’atelier d’écriture théâtrale initiant, ainsi, une nouvelle forme d’écriture et une nouvelle forme de coopération entre les deux.

Et d’ajouter “à travers l’atelier de l’écriture, le nouveau rôle du dramaturge est d’assister l’auteur et lui faire évoluer son texte pour une meilleure mise en scène”.