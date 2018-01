L’association tunisienne des imams contre l’instrumentalisation des revendications sociales pour semer le chaos

L’association tunisienne des imams de mosquées a appelé ses préposés à consacrer le prêche de ce vendredi à la sensibilisation des fidèles à l’importance de “rejeter les comportements inciviques et les actes de pillage et de saccage des biens publics et privés et d’éviter les perturbations sociales”.

Dans une déclaration vendredi à l’agence TAP, le président de l’association, Salem Adeli a relevé que les imams considèrent que les manifestations doivent être organisées, se dérouler dans le calme et ne pas instrumentaliser les revendications sociales pour semer le chaos.

Il a exhorté les partis politiques et les leaders d’opinion à adopter un discours apaisant lors de leurs interventions.

Pour rappel, plusieurs gouvernorats du pays ont connu depuis le 8 janvier des actes de vandalisme, de pillage et de saccage des biens publics et privés ainsi que des agressions contre les forces de l’ordre.

Le bilan dressé par le ministère de l’Intérieur fait, jusque-là, état de 773 individus interpellés lors de ces incidents.