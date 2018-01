Oussama Darragi s’engage avec Oum Sallal

Le milieu de terrain tunisien Oussama Darragi entamera une nouvelle expérience professionnelle en s’engageant avec le club qatari d’Oum Sallal (Qatar Stars League) pour une saison renouvelable.

Lors de la présentation officielle du joueur, mardi, le club qatari a précisé que Darragi a été engagé pour remplacer le Marocain Youssef Sakour qui vient de résilier son contrat avec le club à l’amiable.

Darragi a exprimé, lors d’une conférence de presse, sa joie de renforcer les rangs de l’équipe d’Oum Sellal et d’évoluer dans le Qatar Stars League pour la première fois de sa carrière, affirmant qu’il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteurs des attentes des dirigeants et des supporters du club et pour apporter un plus à l’équipe lors de la deuxième phase du championnat.

Ancien joueur de l’Espérance de Tunis (de 2007 à 2012, et de 2013 à 2015), Darragi a également évolué dans les rangs du club suisse de FC Sion (2012-2013), puis d’Al-Raed d’Arabie Saoudite (2015-2016), avant de retourner en Tunisie pour rejoindre le CA Bizertin (2016-2017), puis le Club Africain (2017).

Oum Sellal occupe acutuellement la 5e place du championnat qatari avec 16 points à 13 longueurs du leader, Al Duhail (29 points).