Tunisie : Les employés du CNI en grève

Les employés du centre national d’informatique (CNI) ont observé mardi une grève au siège du centre pour protester contre la non satisfaction de leurs revendications dont essentiellement la non création d’une structure parallèle à leur institution.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général du syndicat de base du centre Mohamed Taha Fessi a souligné que le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique Anouar Mâarouf est encore attaché au projet de loi portant création d’une entreprise pour la promotion de l’économie numérique signalant que cette institution aura de larges prérogatives et plus de flexibilité dans l’organisation des appels d’offres et le recrutement des agents.

Le responsable syndical a appelé à la révision de la composition du conseil stratégique de l’économie numérique et à impliquer les acteurs dans le secteur public estimant que les décisions de ce conseil, dont le projet de loi sus-cité, ont porté préjudice au CNI.

Il a, en outre, souligné l’importance d’arrêter de sous estimer les compétences du CNI en résumant leur rôle à l’exploitation des systèmes numériques nationaux sans les associer à leur mise en œuvre estimant que les compétences scientifiques du centre sont bien expérimentées et peuvent exceller dans ce domaine.

Fessi a recommandé le rattachement du CNI à la présidence du gouvernement comme ce fut le cas depuis des années et ce, vu qu’il est actuellement marginalisé par le ministère de tutelle.

Il a, par ailleurs, signalé que la grève a été décidée après l’échec de la séance de réconciliation tenue au siège du gouvernorat de Tunis en présence des membres du bureau syndical du CNI. Un préavis de grève a été adressé, selon la même source, le 22 décembre 2017 par l’union régionale de l’emploi de Tunis au chef du gouvernement, au ministère de tutelle, au gouverneur de Tunis, au directeur du CNI et à l’inspecteur régional du travail de TUNIS 1.