Faut-il se priver pour avoir une bonne santé ?

Le 31 décembre de chaque année, plusieurs personnes s’imposent de prendre de bonnes résolutions afin de commencer une année meilleure que celle passée.

Plus de tabac, plus d’alcool et plus de nourriture grasse. En Grande-Bretagne, une campagne a été lancée pour arrêter de boire des boissons alcoolisées pendant un mois, le mois qui suit les fêtes. Cette campagne s’intitule ‘Dry January’ (‘Janvier sec’ en français).

En France, c’est toute l’année que le gouvernement met en garde ses citoyens contre certains abus comme ‘il ne faut pas boire plus de 2 verres d’alcool par semaine’, ‘il faut manger moins de charcuterie et plus de légumes’… tout cela pour prendre soin de sa santé.

Plusieurs campagnes alarmistes et parfois choquantes pour bien passer le message comme les images imprimées sur les paquets de cigarettes où un pied de cadavre à la morgue démontre les dangers de la cigarette.

Et vous quelles sont vos résolutions pour l’an 2018 ?