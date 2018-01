Egypte : Aboutrika, meilleur footballeur égyptien de tous les temps

L’ancien milieu de terrain offensif d’Al Ahly SC et des Pharaons, Mohamed Aboutrika, a été choisi comme étant meilleur footballeur égyptien de tous les temps, lors d’un sondage sur le Twitter de la FIFA.

Aboutrika a reçu 56% des voix devant le buteur de Liverpool, Mohamed Salah (36%), Mahmoud El Khatib (6%) et Hossam Hassan (2%).

Aboutrika a raflé 7 championnats d’Egypte, 2 coupes d’Egypte, 5 ligue des champions de la CAF, 4 supercoupes de la CAF. Il a marqué 38 buts en 104 matchs avec l’Egypte.

🗳️ 🇪🇬 Results are in! 111,041 votes came in and Mohamed Aboutrika won our poll of the greatest Egyptian outfield player of all time, with 56% of the vote! pic.twitter.com/ItG6wKIp6U

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) January 7, 2018