L’AS Gabès bat le Club Africain (1-0), ES Zarzis-US Ben Guerdane arrêté apès le penalty des visiteurs

L’AS Gabès a réalisé une belle opération en s’imposant à domicile devant le Club Africain (1-0), jeudi pour le compte de la 14ème journée du championnat de Tunisie de la Ligue 1 du football professionnel.

Lamjed Ameur a offert la victoire à la Zliza à la 13ème minute permettant à ses camarades de grimper à la 8ème place avec 19 points alors que les clubistes qui avaient signé deux succès consécutifs se voient fréiné et restent à la 6ème place avec 21 points.

De son coté le Stade Tunisien a dominé l’ES Metlaoui (4-2) au stade Hédi Ennaifer au Bardo. Les protégés de Mohamed Kouki menés dès la 12ème minute sur un but de Fahmi Maaouani ont réussi à égaliser à la 35e par Youssef Fouzai (35′) et Jacques Bessan a doublé la marque à la 44′.

En debut de deuxième mi-temps Slim Jedaied a inscrit le troisième but stadiste et le même Maaouani a réduit le score avant qu’Ahmed Hosni n’inscrive le quatrième but sur penalty dans le temps additionel (90).

Grace à ce cinquième succès de la saison, le club du Bardo se hisse à la 7ème place avec 20 points à 16 longueurs alros que les miniers perdent deux places (9e/18 points).

La JS Kairouan s’est également imposée sur son terrain devant le Stade Gabésien (2-0) sur des buts de Mosaab Sassi à la 31′ sru pénalty et de l’ivoirien Christopher Mendouga à la 68′.

Cette victoire est bonne pour le moral des Aghlabides avant la trêve hivernale puisqu’elle leur permet de se détacher du bas du tableau et de s’installer à la 10ème place avec 16 points à deux longueurs d’avance de sona dversaire du jour, la Stayda (11e/14 points).

Le choc du bas du tableau entre l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane n’a pas connu de fin puisque la rencontre a été arrêtée à la fin de la première mi-temps alors que les visiteurs menaient par un but à zéro sur un penalty siflé par l’arbitre Yousri Bouali fortement contesté par les locaux et transformé par Lassaad Jaziri à la 45′.

La première mi-temps de cette rencontre a duré plus de deux heures.

Le jeu s’est en effet arrêté pendant plus de 20 minutes avant que Lassaad Jaziri ne puisse tirer le penalty de l’US Ben Guerdane à la 45′.Quelques minutes après le pénalty, le jeu s’est de nouveau arrêté après la décision des joueurs de l’ES Zarzis de quitter le terrain et l’arbitre a dû arreter définitivement le match.

Jeudi 28 décembre

A Gabès:

AS Gabès 1 Lamjed Ameur 13′

Club Africain 0

Au Bardo Hédi Ennaiefer:

Stade Tunisien 4 Youssef Fouzai (35′) Jacques Bessan (44′), Slim Jedaied (55′), Ahmed Hosni (90+4)

ES Metlaoui 2 Fahmi Maaouani (12′, 64′)

A Kairouan:

JS Kairouan 2 Mosaab Sassi (31′ sp), Christopher Mendouga (68′)

Stade Gabésien 0

A Zarzis:

ES Zarzis

US Ben Guerdane 1 Laassaad Jaziri (45′)

match arrêté à la 45′

Mercredi 27 décembre

A Radès

Espérance ST 3 Maher Seghaier (24′, ’46’), Saad Beguir (52′)

CO Médenine 1 Mohamed Ali Kozdoghli (83′)

Sousse

ES Sahel 3 Diogo Acosta (33′), Amr Marai (75′), Hamza Lahmar (80′ sp)

CA Bizertin 2 Firas Belarbi (53′), Mohamed Habib Yaken (90+4 sp)

A Monastir

US Monastir 1 Hichem Essifi (13)

CS Sfaxien 0

Classement Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 36 14 11 3 0 27 8 +19

2. CS Sfaxien 28 14 8 4 2 20 9 +11

3. US Monastir 26 14 7 5 2 17 7 +10

-. ES Sahel 26 14 8 2 4 18 10 +8

5. CA Bizertin 22 14 7 1 6 25 20 +5

6. Club Africain 21 14 6 3 5 12 12 0

7. Stade Tunisien 20 14 5 5 4 18 18 0

8. AS Gabès 19 14 5 4 5 16 15 +1

9. ES Metlaoui 18 14 5 3 6 17 19 -2

10 . JS Kairouan 16 14 5 1 8 10 17 -7

11. Stade Gabésien 14 14 3 6 5 9 13 -4

12. CO Médenine 13 14 4 1 9 9 18 -9

13. ES Zarzis 6 13 0 6 7 1 13 -12

14 . US Ben Guerdane 4 13 1 1 11 6 21 -15