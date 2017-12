Tunisie : Le PPDU critique le régime d’Erdogan et ses liens avec l’entité sioniste

Le Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU) a déclaré, mercredi, refuser la visite du président turc, Recep Tayeb Erdogan, en Tunisie.

Erdogan joue “un rôle douteux”, estime le parti. “Il est, ainsi que son régime, alliés de l’entité sioniste” et encouragent “la diffusion du chaos dans la région arabe, à travers le financement des groupuscules takfiristes, la participation à l’envoi des jeunes tunisiens en Syrie et le soutien des intérêts et du projet politique des frères musulmans”.

Le PPDU se dit, par ailleurs, solidaire des victimes du régime d’Erdogan et dénonce la répression méthodique des activistes, politiques et journalistes turcs par le gouvernement turc.

Il appelle les forces nationales et démocrates ainsi que les Tunisiens à la vigilance, mettant en garde contre “le danger économique et politique” que représente le régime turc pour la Tunisie et la région arabe, en général, et pour la cause palestinienne en particulier.

Le président turc effectue une visite d’Etat en Tunisie les 26 et 27 décembre, à l’invitation du président Béji Caïd Essebsi.