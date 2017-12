Tunisie : IJABA décide de boycotter les examens

L’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) a décidé, mercredi, de saisir le tribunal administratif contre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de boycotter les examens en observant une grève à partir du janvier prochain, en signe de protestation contre la dégradation des salaires des universitaires et des conditions de travail.

Le coordinateur général d’IJABA, Zied Ben Amor a fait savoir, lors d’une rencontre avec la presse, que l’union appelle la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) à soutenir ce mouvement.

D’après Ben Amor, un sondage d’opinion effectué par l’institut tunisien des études stratégiques (ITES), a révélé que la majorité des enseignants- chercheurs (80%) envisagent d’immigrer.

Plus de 4 mille universitaires ont quitté le pays à cause des mauvaises conditions de travail et plus de 90pc des compétences universitaires à l’étranger ne comptent pas rentrer en Tunisie, a-t-il indiqué, dénonçant le recul de 45% du budget consacré à la recherche scientifique dans les universités tunisiennes.

IJABA est une structure syndicale indépendante, représentée dans plus de 85 universités tunisiennes et composée de plus de 40pc d’universitaires syndicalistes tunisiens.