Ligue 1 (14ème journée ) : L’Espérance et l’ES Sahel s’imposent

L’Espérance a consolidé son leadership du classement du championnat de Tunisie de la de la ligue 1 de football professionnel en battant le CO Médenine 3-1, mercredi après-midi au stade de Radès en ouverture de la 14ème journée.

Après deux nuls consécutifs, les sang et or ont renoué avec la victoire grace à un doublé de Maher Seghaier (24′ et 46′) et un but de Saad Beguir à la 52′. Le CO Médenine a réduit le score à la 83′ par Mohamed Ali Kozdoghli.

Le leader compte 36 points à 12 longueurs d’avance du CS Sfaxien (2e/28 pts) qui affronte en déplacement l’US Monastir (3e/23 pts). De son coté le CO Medénine est 11ème exaequo avec la JS Kairouan qui reçoit jeudi, le Stade Gabésien.

Dans le choc du haut du tableau, l’ES Sahel a remporté un difficile succès à domicile sur le CA Bizertin (3-2).

Le Brésilien Diogo Acosta a ouvert le score à la 33e pour les sahéliens, Firas Belarbi a égalisé à la 53′ avant que l’Etoile ne reprenne a son avantage à la 75′ par l’egyptien Amr Marai et Hamza Lahmar (80′ sur pénalty). Mohamed Habib Yaken a réduit le score sur pénalty dans le temps additionnel (90+4).

La formation sahélienne qui partageait la quatrième place exaequo avec son adversaire du jour, grimpe à la troisième place avec 26 points alors que les cabistes restent quatrièmes (23 points).

Mercredi 27 décembre

A Radès

Espérance ST 3 Maher Seghaier (24′, ’46’), Saad Beguir (52′)

CO Médenine 1 Mohamed Ali Kozdoghli (83′)

Sousse

ES Sahel 3 Diogo Acosta (33′), Amr Marai (75′), Hamza Lahmar (80′ sp)

CA Bizertin 2 Firas Belarbi (53′), Mohamed Habib Yaken (90+4 sp)

A Monastir coup d’envoi à 16h00

US Monastir

CS Sfaxien

Jeudi 28 décembre

A Gabès (14h00):

AS Gabès – Club Africain Amir Ayadi

Au Bardo Hédi Ennaiefer (14h00)

Stade Tunisien – ES Metlaoui Amir Loussif

A Kairouan (14h00)

JS Kairouan – Stade Gabésien Mehrez Malki

A Zarzis -14h00)

ES Zarzis – US Ben Guerdane Yosri Ben Ali

Classement Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 36 14 11 3 0 27 8 +19

2. CS Sfaxien 28 13 8 4 1 20 8 +12

3. ES Sahel 26 14 8 2 4 18 10 +8

4. US Monastir 23 13 6 5 2 16 7 +9

5. CA Bizertin 22 14 7 1 6 25 20 +5

6. Club Africain 21 13 6 3 4 12 11 +1

7. ES Metlaoui 18 13 5 3 5 15 16 -1

8. Stade Tunisien 17 13 4 5 4 14 16 -2

9. AS Gabès 16 13 4 4 5 15 15 0

10. Stade Gabésien 14 13 3 5 5 7 13 -6

11. CO Médenine 13 14 4 1 9 9 18 -9

. JS Kairouan 13 13 4 1 8 8 17 -9

13. ES Zarzis 6 13 0 6 7 1 13 -12

14 . US Ben Guerdane 4 13 1 1 11 6 21 -15