Le spécialiste du marbre (MDO) inaugure son nouveau showroom à Bir El Kassâa-Ben Arous

Avec une expérience de plus de 30 ans, une nouvelle usine, une nouvelle collection.

Société pionnière dans l’extraction et la transformation des marbres et des pierres naturelles, Marbrerie Design & Objets (MDO.sa) annonce l’inauguration, ce vendredi 22 décembre 2017 de 14h à 20h, de son nouveau Showroom à la rue de la laine Z.I Bir El Kassâa-Ben Arous. Et ce, en présence de ses amis, de son aimable clientèle et des professionnels et prescripteurs.

D’une superficie d’environ 220 m² entièrement dédiée aux marbres, aux pierres naturelles, aux finitions et traitements de surface, et aux objets et produits Design et déco, le Showroom sera un espace de présentation de la nouvelle collection des produits et finitions souvent exclusives de la société.

Les possibilités techniques et artistiques de la nouvelle usine et les nouvelle machines et chaînes de production aux standards technologiques les plus élaborés seront également présentés dans ce Showroom finement et richement conçu.

Placé sous le label «Natual Stones & Finishing» ce nouvel endroit est un espace d’échange et de convivialité avec la clientèle et avec les professionnels et prescripteurs à la recherche de qualité et d’excellence.