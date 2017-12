Meilleur joueur de l’Année 2017 : Lionel Messi en tête, devant Cristiano Ronaldo (The Guardian)

L’international argentin du FC Barcelone Lionel Messi est élu meilleur joueur de l’année 2017 devant son rival de toujours le Portugais Ronaldo, selon le classement annuel des 100 meilleurs joueurs établi par le journal The Guardian, marqué par la dégringolade de Gareth Bale.

Le journal britannique s’est appuyé sur un panel de 169 experts de 63 nations différentes pour établir son classement. Et contrairement à l’année précédente, c’est donc bien l’Argentin qui arrive devant le Portugais. A noter que tous deux ont marqué 53 buts sur l’année civile (sélection comprise), avant le Clasico prévu samedi après-midi à Santiago-Bernabeu.

Seulement cinquième l’an dernier derrière Luis Suarez et Antoine Griezmann, Neymar, qui a affolé le mercato estival avec son transfert record au PSG pour 222 millions d’euros, complète le podium. Deux joueurs de Premier League, Kevin De Bruyne et Harry Kane, étincelants avec Manchester City et Tottenham, complètent le top 5.

Le Real Madrid est le club le plus représenté avec pas moins de 13 éléments, dont trois dans le top 10 (Ronaldo 2e, Luka Modric 6e et Toni Kroos 9e). Il devance son rival barcelonais (dix joueurs) et un trio composé du PSG, de Manchester City et du Bayern Munich (8 joueurs).

A noter que l’une des plus belles dégringolades concerne Gareth Bale, qui a vu son année 2017 être gâchée par les blessures. Le Gallois du Real est passé de la 6e place en 2016 à la 50e un an plus tard (-44).

Dixième l’an dernier suite à la saison historique de Leicester, l’Algérien Riyad Mahrez a quant à lui disparu du classement en 2016.