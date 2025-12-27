Sénégal – RD Congo : sur quelle chaîne suivre ce match en direct ?

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, continue d’offrir des affiches de prestige dès la phase de groupes. L’une des plus attendues oppose le Sénégal à la République démocratique du Congo, deux sélections ambitieuses engagées dans le même groupe que le Bénin et le Botswana.

Parmi les grands favoris pour le titre continental, le Sénégal a parfaitement lancé sa compétition en dominant le Botswana (3-0). Emmenés par Sadio Mané et Iliman Ndiaye, les Lions de la Teranga affichent une grande confiance et comptent bien confirmer leur statut face à un adversaire réputé pour sa solidité.

La RD Congo, de son côté, arrive avec des ambitions affirmées. Les Léopards restent marqués par leur récente rivalité avec le Sénégal dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026, avant de terminer en tête de leur groupe et d’assurer leur place en barrages. Vainqueurs du Bénin (1-0) lors de leur entrée en lice, les Congolais espèrent créer l’une des premières sensations de cette CAN 2025.

Où et quand se joue Sénégal – RD Congo ?

La rencontre se disputera à Tanger, sur la pelouse du stade Ibn Batouta, une enceinte moderne d’une capacité de 68 000 places.

Date : samedi 27 décembre 2025

Heure : 16h00

Lieu : stade Ibn Batouta, Tanger

Sur quelle chaîne TV suivre le match ?

Le match Sénégal – RD Congo sera diffusé en direct sur beIN Sports 1